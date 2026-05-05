Ausblick: Compania Cervecerias Unidas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Compania Cervecerias Unidas wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 235,54 CLP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Compania Cervecerias Unidas noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 780,51 Milliarden CLP für Compania Cervecerias Unidas, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 848,9 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 726,27 CLP, während im vorherigen Jahr noch 0,670 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.055,96 Milliarden CLP umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,06 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at