Ausblick: Compass A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Compass A äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,084 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Compass A ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Compass A nach den Prognosen von 9 Analysten 4,11 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 99,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,06 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,171 USD, gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 13,97 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,96 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at