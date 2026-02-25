Compas a Aktie
Ausblick: Compass A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Compass A präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,062 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Compass A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 21,93 Prozent gesteigert.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,086 USD, gegenüber -0,310 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 6,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,63 Milliarden USD generiert wurden.
