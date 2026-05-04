Ausblick: Compass A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Compass A wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,191 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Compass A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 97,07 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,163 USD je Aktie, gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 13,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at