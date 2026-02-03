Compass Minerals International Aktie
Ausblick: Compass Minerals International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Compass Minerals International wird sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten schätzen, dass Compass Minerals International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,257 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Compass Minerals International in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 359,8 Millionen USD im Vergleich zu 307,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,752 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,910 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,24 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
