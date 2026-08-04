Ausblick: Compass Minerals International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Compass Minerals International wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,062 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,19 Prozent auf 207,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Compass Minerals International noch 214,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,818 USD, gegenüber -1,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at