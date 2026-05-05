Ausblick: Compass Minerals International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Compass Minerals International lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,591 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Compass Minerals International noch -0,770 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,29 Prozent auf 419,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Compass Minerals International noch 494,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,808 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,910 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,23 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at