Compass Minerals International Aktie

Compass Minerals International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BKZZ / ISIN: US20451N1019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Compass Minerals International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Compass Minerals International lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,591 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Compass Minerals International noch -0,770 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,29 Prozent auf 419,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Compass Minerals International noch 494,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,808 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,910 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,23 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Compass Minerals International Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Compass Minerals International Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Compass Minerals International Inc. 21,60 0,00% Compass Minerals International Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen