Compass Minerals International wird am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,053 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 222,0 Millionen USD gegenüber 227,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,895 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,24 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net