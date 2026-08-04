Ausblick: COMPASS Pathways legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

COMPASS Pathways wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,388 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,780 USD je Aktie, gegenüber -3,090 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at