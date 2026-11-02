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WKN DE: A2QCDR / ISIN: US20451W1018

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: COMPASS Pathways präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

COMPASS Pathways äußert sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,363 USD. Dies würde einen Gewinn von 74,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem COMPASS Pathways -1,430 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll COMPASS Pathways mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,254 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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