Ausblick: Complete Solaria mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Complete Solaria lädt am 20.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 88,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -0,850 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 308,3 Millionen USD im Vergleich zu 108,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
