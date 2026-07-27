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WKN DE: A3EQ9W / ISIN: US20460L1044

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Complete Solaria stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Complete Solaria lädt am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,105 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Complete Solaria im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 76,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,96 Prozent gesteigert.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,085 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 376,9 Millionen USD, gegenüber 300,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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