Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Compugen informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Compugen äußert sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Compugen in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,3 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,291 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,380 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 72,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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