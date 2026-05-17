Ausblick: Compugen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Compugen lässt sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Compugen die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 31,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,6 Millionen USD gegenüber 2,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,243 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 11,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 72,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at