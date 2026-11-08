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WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Compugen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Compugen präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,080 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Compugen 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Compugen 1,9 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,280 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 10,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 72,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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