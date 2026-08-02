Computer Age Management Services Aktie

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WKN DE: A41TTD / ISIN: INE596I01020

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Computer Age Management Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Computer Age Management Services wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Computer Age Management Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,02 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,41 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,52 Prozent auf 4,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Computer Age Management Services noch 3,54 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,50 INR, gegenüber 19,23 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 17,04 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,16 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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