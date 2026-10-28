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WKN DE: A41TTD / ISIN: INE596I01020

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Computer Age Management Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Computer Age Management Services lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 5,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Computer Age Management Services noch ein Gewinn pro Aktie von 4,65 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 9,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,11 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,77 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,52 INR im Vergleich zu 19,23 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 16,95 Milliarden INR, gegenüber 15,16 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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