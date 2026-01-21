Computer Age Management Services Aktie
WKN DE: A41TTD / ISIN: INE596I01020
21.01.2026 07:01:06
Ausblick: Computer Age Management Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Computer Age Management Services äußert sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 24,80 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 387,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,09 INR erwirtschaftet wurden.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,70 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,95 Milliarden INR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 19,62 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 19,08 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,40 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
