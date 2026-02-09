Computer Modelling Group Aktie
WKN: A0F5KB / ISIN: CA2052491057
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Computer Modelling Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Computer Modelling Group lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,069 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Computer Modelling Group 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 34,4 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,8 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,211 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,270 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 127,4 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 129,5 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Computer Modelling Group Ltd
|
07:01
|Ausblick: Computer Modelling Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Computer Modelling Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Computer Modelling Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Computer Modelling Group Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Computer Modelling Group Ltd
|4,57
|2,01%