Ausblick: Computer Modelling Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Computer Modelling Group stellt am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,062 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 CAD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 33,2 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,206 CAD, gegenüber 0,270 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 125,7 Millionen CAD im Vergleich zu 129,5 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at