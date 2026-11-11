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WKN: A0F5KB / ISIN: CA2052491057

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Computer Modelling Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Computer Modelling Group wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,66 Prozent auf 27,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,232 CAD, gegenüber 0,210 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 125,9 Millionen CAD im Vergleich zu 126,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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