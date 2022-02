Ausblick: Computer Programs and Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Computer Programs and Systems lädt am 15.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,570 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Computer Programs and Systems noch 0,550 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 70,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 66,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,47 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 276,7 Millionen USD, gegenüber 264,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at