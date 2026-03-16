ComScore Aktie
WKN DE: A3E3RB / ISIN: US20564W2044
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16.03.2026 07:01:06
Ausblick: ComScore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ComScore stellt am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.
ComScore soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -15,530 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 356,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 356,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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