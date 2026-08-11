ComScore Aktie
WKN DE: A3E3RB / ISIN: US20564W2044
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: ComScore stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ComScore wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ComScore noch ein Verlust pro Aktie von -2,730 USD in den Büchern gestanden.
ComScore soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD, gegenüber 4,25 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 325,5 Millionen USD im Vergleich zu 357,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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