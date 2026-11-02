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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: ComScore zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ComScore wird am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,430 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,860 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 72,5 Millionen USD – ein Minus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ComScore 88,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,700 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 315,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 357,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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