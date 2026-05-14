Ausblick: ComScore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ComScore gibt am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,660 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 85,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ComScore einen Umsatz von 85,7 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 360,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 357,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at