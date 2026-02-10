Ausblick: Comstock Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Comstock Resources veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,118 USD je Aktie gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Comstock Resources im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 505,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 58,76 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,527 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,760 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 1,93 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at