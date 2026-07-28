Ausblick: Comstock Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Comstock Resources wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,019 USD aus. Im letzten Jahr hatte Comstock Resources einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie eingefahren.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 419,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 470,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,417 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,09 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at