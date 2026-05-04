Comstock Resources Aktie
WKN DE: A2APM4 / ISIN: US2057683029
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Comstock Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Comstock Resources wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,218 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Comstock Resources ein EPS von -0,400 USD je Aktie vermeldet.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 554,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 512,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,757 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,43 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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