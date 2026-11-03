Ausblick: Comstock stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Comstock wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Comstock im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,025 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,310 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3280,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,7 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,610 USD, gegenüber -1,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 5,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net