Ausblick: Comstock zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Comstock wird am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,120 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 55,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 305,88 Prozent auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Comstock noch 0,3 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,170 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 24,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at