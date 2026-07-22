Comstock Aktie
WKN DE: A412B6 / ISIN: US2057504092
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Comstock zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Comstock wird am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,120 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 55,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 305,88 Prozent auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Comstock noch 0,3 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,170 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 24,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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22.07.26
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