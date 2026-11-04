Concentra Group Holdings Parent Aktie
WKN DE: A40JKQ / ISIN: US20603L1026
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Concentra Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Concentra Group wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,440 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Concentra Group 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Concentra Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 605,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 572,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber 1,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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