Concentra Group Holdings Parent Aktie

Concentra Group Holdings Parent ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40JKQ / ISIN: US20603L1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Concentra Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Concentra Group wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,440 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Concentra Group 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Concentra Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 605,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 572,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber 1,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Concentra Group Holdings Parent Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Concentra Group Holdings Parent Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Concentra Group Holdings Parent Inc Registered Shs 43,56 8,49% Concentra Group Holdings Parent Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen