Concentra Group Holdings Parent Aktie
WKN DE: A40JKQ / ISIN: US20603L1026
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Concentra Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Concentra Group präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,422 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 591,8 Millionen USD gegenüber 550,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD, gegenüber 1,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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