Concentrix Corporation Registered Shs When Issued Aktie

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WKN DE: A2QG33 / ISIN: US20602D1019

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28.09.2026 07:01:06

Ausblick: Concentrix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Concentrix wird am 29.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.08.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Concentrix 1,34 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Concentrix nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 2,48 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,48 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,97 USD, gegenüber -20,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 9,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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