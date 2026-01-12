Ausblick: Concentrix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Concentrix lädt am 13.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,54 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,45 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,37 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,71 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,81 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 9,62 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at