Ausblick: Concentrix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Concentrix äußert sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,65 USD. Dies würde einem Zuwachs von 154,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Concentrix 1,04 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,08 Prozent auf 2,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Concentrix noch 2,37 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,87 USD je Aktie, gegenüber -20,360 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 10,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 9,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at