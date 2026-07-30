Concord Biotech Aktie
WKN DE: A3ETVB / ISIN: INE338H01029
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Concord Biotech legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Concord Biotech wird am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 7,33 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 33,57 Prozent auf 2,72 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Concord Biotech noch 2,04 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 31,70 INR, gegenüber 24,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 12,54 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,46 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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