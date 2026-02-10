Concord Biotech Aktie

WKN DE: A3ETVB / ISIN: INE338H01029

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Concord Biotech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Concord Biotech lädt am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,20 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Concord Biotech noch 7,26 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,81 Milliarden INR – ein Plus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concord Biotech 2,44 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 33,72 INR je Aktie, gegenüber 35,52 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,63 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 11,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

