Concord Biotech Aktie

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WKN DE: A3ETVB / ISIN: INE338H01029

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Concord Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Concord Biotech wird sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,03 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Concord Biotech noch 6,03 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,99 Milliarden INR gegenüber 2,47 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 32,67 INR, gegenüber 24,78 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 12,94 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 10,46 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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