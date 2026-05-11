Ausblick: Concordia Financial Group, gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Concordia Financial Group, präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 17,89 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 17,56 JPY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 32,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 73,03 Milliarden JPY gegenüber 108,10 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 93,16 JPY, gegenüber 71,63 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 300,90 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 395,89 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at