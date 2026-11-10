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WKN DE: A2AFG6 / ISIN: JP3305990008

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Concordia Financial Group, gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Concordia Financial Group, wird am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 34,40 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 24,56 JPY je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 89,50 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 27,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 123,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 130,28 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 94,02 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 415,57 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 486,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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