Ausblick: Concordia Financial Group, präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Concordia Financial Group, wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 29,51 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Concordia Financial Group, 23,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 108,31 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Concordia Financial Group, für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 88,50 Milliarden JPY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 122,99 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 94,02 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 392,08 Milliarden JPY, gegenüber 486,73 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at