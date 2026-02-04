Ausblick: Concordia Financial Group, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Concordia Financial Group, gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 23,17 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 44,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Concordia Financial Group, 16,02 JPY je Aktie vermeldete.

Concordia Financial Group, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,57 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 92,54 JPY, gegenüber 71,63 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 304,99 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 395,89 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at