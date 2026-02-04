Concordia Financial Group Aktie

Concordia Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFG6 / ISIN: JP3305990008

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Concordia Financial Group, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Concordia Financial Group, gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 23,17 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 44,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Concordia Financial Group, 16,02 JPY je Aktie vermeldete.

Concordia Financial Group, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,57 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 92,54 JPY, gegenüber 71,63 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 304,99 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 395,89 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Concordia Financial Group, Ltd.

Analysen zu Concordia Financial Group, Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Concordia Financial Group, Ltd. 8,40 5,00% Concordia Financial Group, Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

