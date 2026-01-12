Concrete Pumping Holdings Aktie

WKN DE: A2PASQ / ISIN: US2067041085

12.01.2026 07:01:06

Ausblick: Concrete Pumping legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Concrete Pumping lässt sich am 13.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Concrete Pumping die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 103,3 Millionen USD gegenüber 111,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,34 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,083 USD, gegenüber 0,260 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 387,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 425,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

