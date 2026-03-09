Ausblick: Concrete Pumping präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Concrete Pumping wird am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 84,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,113 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 398,6 Millionen USD, gegenüber 392,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at