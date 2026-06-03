Ausblick: Concrete Pumping präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Concrete Pumping stellt am 04.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 USD aus. Im letzten Jahr hatte Concrete Pumping einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 96,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,090 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 404,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 392,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at