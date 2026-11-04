Conduent Aktie

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WKN DE: A2DGMC / ISIN: US2067871036

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Conduent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Conduent wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,083 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Conduent noch -0,300 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 545,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 28,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 767,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,583 USD aus. Im Vorjahr waren -1,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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