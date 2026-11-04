Conduent Aktie
WKN DE: A2DGMC / ISIN: US2067871036
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Conduent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Conduent wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,083 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Conduent noch -0,300 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 545,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 28,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 767,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,583 USD aus. Im Vorjahr waren -1,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Conduent Inc Registered Shs When Issued
|
04.11.26
|Ausblick: Conduent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: Conduent gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Conduent Inc Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Conduent Inc Registered Shs When Issued
|1,42
|-2,67%