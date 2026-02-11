Ausblick: Conduent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Conduent wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,055 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 800,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 792,3 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,420 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 3,06 Milliarden USD, gegenüber 3,36 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at