Ausblick: Confluent A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Confluent A wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

28 Analysten schätzen im Schnitt, dass Confluent A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,099 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,270 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten ein Plus von 17,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 308,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 261,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,399 USD im Vergleich zu -1,070 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 963,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at