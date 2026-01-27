Conmed Aktie

Conmed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886793 / ISIN: US2074101013

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Conmed gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Conmed wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 366,9 Millionen USD – ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Conmed 343,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,50 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,25 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,37 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

